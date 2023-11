Qualificazioni Europei, la proposta di Tuttosport vale quota 9

Sabato ricco con le qualificazioni a Euro 2024 in primo piano. Tanti spunti interessanti per elaborare una proposta di gioco, composta nell'occasione da quattro partite. Si parte da Lettonia-Croazia , sfida che vede Modric e compagni nettamente favoriti.

Lettonia-Croazia (sabato ore 18)

La Croazia sta giocando col fuoco ma contro la modesta Lettonia Modric e compagni dovrebbero vincere. In abbinamento al segno 2 si può piazzare l'Over 2,5 per alzare un po' la quota.

Olanda-Irlanda (sabato ore 20.45)

Semaforo... verde sulla carta per gli Oranje che possono chiudere il discorso vincendo ad Amsterdam. In nove delle ultime dieci partite giocate, l'Olanda ha centrato l'Over 2,5. Che è anche l'esito scelto per questa partita.

Svizzera-Kosovo (sabato ore 20.45)

La Svizzera ha segnato 21 gol in 8 partite, la nazionale kosovara a Basilea si gioca il tutto per tutto. L'1 a 1.30 non soddisfa, per una giocata più originale suggeriamo l'Over 8,5 Corner (almeno 9 calci d'angolo in partita).

Israele-Romania (sabato ore 20.45)

Alla Romania va bene un pareggio per qualificarsi, Israele deve provare a vincerla. Partita sulla carta equilibrata, scartiamo lo 0-0 ma escludiamo una goleada: pronostico Multigol 2-3.

Ricapitolando, partite e quote

Lettonia-Croazia: 2+Over 2,5, quota 1.59

Olanda-Irlanda: Over 2,5, quota 1.69

Svizzera-Kosovo: Over 8,5 Corner, quota 1.84

Israele-Romania: Multigol 2-3, quota 1.81

La quota complessiva di questa proposta è di circa 9 volte la posta