Sinner, Medvedev l'ostacolo per la finale: cosa dicono i bookie

Il bello, si spera, deve ancora venire. Alle Nitto ATP Finals l'attesa è alle stelle per la semifinale che vedrà protagonista Sinner contrapposto a Medvedev. L'italiano ha vinto le tre partite del suo girone, il russo ha battuto Zverev e Rublev in due set per poi arrendersi sempre al termine di due parziali al cospetto di Alcaraz.

La storia recente dice Sinner, le quote...

Al momento nulla e nessuno sembra poter fermare Sinner, specie dopo l'impresa compiuta contro Djokovic nel secondo incontro di queste Finals. L'altoatesino ha dimostrato una maturità tale da sapersi ribellare alla tradizione negativa che aveva contro tutti i suoi avversari battuti a Torino. Medvedev è tra questi visto che, dopo aver perso i primi sei incontri con il russo, l'azzurro lo ha battuto in finale a Pechino e a Vienna in quello che può essere definito un "autunno Rosso". Insomma, oltre che un auspicio è anche un'ipotesi che poggia su basi solide: Sinner può battere Medvedev e centrare una storica finale alle Finals. Un'idea condivisa da tutti gli operatori di scommesse, che vedono favorito Sinner a 1.63 per la vittoria del match, mentre il russo insegue a quota 2.30.

Nel mercato "Set betting" occhi puntati sul 2-0 per Sinner, offerto a 2.60. Una vittoria più sofferta per 2 set a 1, sempre in favore di Sinner, è in lavagna a 3.80.

Stuzzica l'idea di un primo set al tie break, un'eventualità da 3.05 volte la posta.