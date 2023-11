Alcaraz-Djokovic, scontro tra titani per un posto in finale: le quote...

Spettacolo garantito nella seconda semifinale delle Nitto ATP Finals di Torino. Alcaraz-Djokovic può essere definita una finale anticipata tra due campionissimi, che però non hanno dato la sensazione di essere al top della condizione in questo torneo. Ci hanno abituati troppo bene o si sono tenuti il meglio per la fase ad eliminazione diretta? Ecco cosa si aspettano i bookmaker dal confronto tra lo spagnolo e il serbo.

Precedenti in parità ma le quote...

Alcaraz ha perso al debutto contro Zverev per poi superare i due tennisti russi mentre Djokovic il "passo falso" l'ha compiuto a metà strada, contro il nostro Sinner. Come detto si sono viste versioni migliori dei due titani, che si sono affrontati per un totale di quattro volte dando luogo a due successi a testa. Nota bene: chi ha vinto, ha sempre lasciato almeno un set all'avversario. Sarà così anche stavolta?

Le quote pendono dalla parte di Djokovic, vincitore dell'ultimo precedente con Alcaraz a Cincinnati. Nel testa a testa incontro il serbo si gioca vincente a 1.60 contro il 2.30 previsto per il successo dello spagnolo.

In un match del genere vista la caratura dei due protagonisti in campo può succedere di tutto. Non sembra remota l'eventualità di poter assistere ad un match chiuso al terzo set: quota 2.20, mentre si scende a 1.57 per una sfida in archivio con due soli parziali.