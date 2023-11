Pronostico Padova-Pro Vercelli, l'analisi e le statistiche del match

Allo stadio Euganeo va in scena il confronto tra il Padova e la Pro Vercelli. I Biancoscudati, situati al secondo posto della classifica del Girone A di Serie C, dopo aver battuto l'Albinoleffe in trasferta per 1-0 proveranno subito a ripetersi in casa contro una Pro Vercelli che in questo inzio di stagione ha totalizzato soltanto 5 punti in 6 trasferte (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte con 5 reti segnate e ben 9 subite).