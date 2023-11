Serie C, pronostico e quote di Mantova-Trento

In vetta alla classifica del Girone A di Serie C c’è il Mantova. Il club allenato da Davide Possanzini dopo le prime 13 giornate di campionato vanta tre punti in più del Padova di Vincenzo Torrente. Questo fine settimana il Mantova torna a giocare in casa dopo aver battuto in trasferta la Virtus Verona per 2-0. La squadra biancorossa nelle prime 7 gare disputate davanti al proprio pubblico ha fatto registrare 6 vittorie e 1 pareggio (15 reti all’attivo e 4 al passivo) mentre il Trento lontano dai lidi amici ha regalato per tre volte la vittoria e per tre volte la sconfitta. Nessun pareggio quindi per il Trento in trasferta.