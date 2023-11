La Spagna di Morata sfida la Georgia: quote ok per le "Furie Rosse"

Spagna già qualificata ad Euro 2024 , chi non parteciperà alla competizione è invece la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia . Domenica sera le due Nazionali sono pronte a sfidarsi nell'ultima giornata in programma del gruppo A .

I ragazzi allenata da Luis de la Fuente nelle precedenti 7 gare disputate nel girone di qualificazione hanno perso soltanto in Scozia per 2-0. Gli spagnoli nelle restanti 6 partite giocate non solo hanno sempre vinto segnando complessivamente 22 reti ma hanno permesso agli avversari di turno di andare a segno soltanto in 2 occasioni.

La Georgia invece dopo aver totalizzato 4 punti contro Norvegia (1-1) e Cipro (2-1) è sempre uscita sconfitta nelle successive tre partite giocate contro Scozia (2-0), Spagna (7-1) e Norvegia (2-1), a qualificazione ormai compromessa sono poi arrivati il successo interno contro il Cipro (4-0) e il pareggio esterno con la Scozia (2-2).

Entrambe a segno? La quota è super!

Per i bookie il segno 1 proposto in lavagna a poco meno di 1.10 non sembra in discussione. Il "2" invece oscilla dal 23 di Bwin fino ad arrivare al 27 di Snai e al 33 di Begamestar. L'ultimo precedenti tra le due Nazionali è terminato con entrambe le porte violate al novantesimo, il Goal è un'opzione da 3.20 volte la posta in palio.

Morata ancora a segno? Ecco la quota

Nella Spagna i giocatori che hanno segnato più gol nelle precedenti 7 gare disputate sono stati Joselu e Morata con 4 reti a testa. Una rete del giocatore del Real Madrid è in lavagna a 1.72 mentre un centro dell'ex Juve moltiplica la posta per 1.60.