Sinner-Djokovic, chi vince le Finals? Le quote dei bookmaker

Djokovic favorito ma...

Percorso netto per Sinner a Torino, con prestazioni maiuscole l'ultima delle quali sfoderata contro Medvedev, battuto per la terza volta consecutiva. Certo non è cosa da tutti i giorni mettere sotto due volte Djokovic a distanza ravvicinata ma Jannik ha dimostrato di saper reggere la pressione e prendere bene le misure all'avversario, come nel terzo set contro Medvedev in cui l'azzurro è letteralmente salito in cattedra.

E adesso, chi vincerà la finale? Per le quote ha più chances Djokovic, la sua settima affermazione in carriera nelle Finals si gioca a 1.55 Per Sinner, invece, la storica prima volta rende 2.50 volte la posta.

La finale andrà al terzo set? Occhi puntati allora sul set betting, con un altro 2-1 per Sinner quotato a 5, la vittoria di Djokovic per 2 set a 1 paga 3.80. Più probabile tuttavia per gli allibratori che la partita si chiuda in due soli set: ipotesi offerta a 1.60 contro il 2.20 previsto per una finale più lunga. Un copione già visto nella fase a gironi, la speranza è che in tal caso l'epilogo sia identico.