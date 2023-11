Pronostico Vis Pesaro-Torres, cosa giocare? Uno sguardo ai numeri

Nel posticipo della 14ª giornata del girone B di Serie C la Torres fa visita a una squadra che naviga in acque pericolose, la Vis Pesaro . I sardi proveranno a far pesare i 18 punti di vantaggio in classifica sulla Vis, che dal canto suo proverà a sfruttare il fattore campo .

Occhio ai "ritardi" delle due squadre

A tale proposito merita subito risalto un dato. Nelle 13 partite fin qui giocate in campionato dalla Vis Pesaro, la squadra che giocava in trasferta ha vinto una sola volta. Dunque, ecco spiegato il perchè del “ritardo” del segno 2 con la Vis Pesaro in campo. Un esito che a pronostico come detto ci può stare, tenendo presente che la Torres ha vinto cinque delle sette trasferte disputate segnando 10 reti e incassandone cinque.

Squadra dunque molto solida la Torres, che non a caso si fa notare per un particolare “record”. É rimasta l’unica squadra del girone B a non aver ancora mai fatto registrare l’Over 3,5. Il pronostico per questa sfida? Da segnalare la quota prevista per il segno 2, che su Cplay raggiunge 2.06. Il blitz dei sardi scende a 1.95 su Snai e Bwin. L’alternativa più “soft” dal punto di vista del rischio è la combo X2+Multigol 1-4 a quota 1.50.