Macedonia-Inghilterra da Goal? La quota stuzzica

Gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024 . A Skopje la Macedonia , penultima con 7 punti in 7 partite, riceve la capolista Inghilterra , che contro Malta si è limitata al compitino: 2-0. Per gli inglesi saldo gol segnati aggiornato a 21, restano 3 le reti al passivo 2 delle quali sono a tinte azzurre.

Inglesi favoriti ma...

Partita utile solo per aggiornare i numeri delle due nazionali, all’andata un impietoso 7-0 per l’Inghilterra. Difficile ipotizzare un successo macedone ma chissà che contro un’Inghilterra poco motivata (lo si è visto contro Malta) Elmas e compagni non riescano ad andare a segno almeno una volta (dando per scontato almeno un gol anche per gli inglesi). L’esito Goal si può giocare a 2.10 su Cplay e Staryes, a 2.05 su Eurobet.