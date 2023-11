Qualificazioni Mondiali, un Brasile a pezzi sfida l'Argentina di Messi: le quote...

La sfida più attesa del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale sta per arrivare. Al Maracanà dì Rio de Janeiro si affrontano Brasile e Argentina, nell'ambito della sesta giornata. Momento critico per la Selecao, ferma a 7 punti dopo le sconfitte contro Uruguay e Colombia. L'Argentina di Messi è in vetta con 12 punti nonostante la recente sconfitta casalinga incassata dall'Uruguay di Darwin Nunez.

Precedenti, quote e pronostico

Il Brasile perde i punti e i pezzi grossi, vedi Vinicius. Un problema in più per una nazionale che ha perso certezze e deve ritrovarle al cospetto dei campioni del mondo. L'Argentina dal canto suo è tornata nel mondo degli sconfitti dopo 14 gare utili di fila. Con queste premesse la tensione (che solitamente non manca nei confronti tra le due squadre) salirà alle stelle.

Da segnalare che negli ultimi sei scontri diretti è sempre uscito l'Under 2,5 e dell'esito Goal si sono perse le tracce da sette precedenti a questa parte.

Per i bookmaker non ci si muove da qui, No Goal e Under 2,5 viaggiano a quote sensibilmente più basse rispetto ai loro "opposti". Come detto non è un gran momento per entrambe e nessuno vorrà perdere un match come questo. Il pareggio, può meritare considerazione, 2.90 l'offerta di Eurobet e Goldbet mentre Cplay si spinge a 2.95. Non male l'esito Multi chance X o Goal.