Uruguay-Bolivia, i bookie sono con Bielsa: quote e pronostico

Dieci punti in cinque partite, dieci gol segnati e voto dieci all'Uruguay di Bielsa. La Celeste ha battuto Brasile e Argentina in rapida successione e adesso, superando la Bolivia, può addirittura insediarsi al primo posto in classifica del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali.

Tutto facile per l'Uruguay? Le quote...

La Verde ha appena vinto la sua prima partita, 2-0 al Perù ma resta la nazionale che ha subìto più reti di tutte (11). Di contro l'Uruguay può vantare il miglior attacco e le vittorie sopra citate contro le due corazzate sudamericane (l'Argentina era imbattuta da 14 partite consecutive) danno un'ulteriore spinta agli uomini allenati dal Loco Bielsa.

Al Centenario di Montevideo le quote sono tutte per l'Uruguay, una cui vittoria fatica a raggiungere l'1.10. A corredo va anche detto che No Goal e Under 2,5 sono ritenuti ben più probabili dei loro opposti. Il pronostico di Uruguay-Bolivia è Multigol Casa 2-4 oppure la combo 1+Multigol 2-4 a 1.55 su Cplay, a 1.57 su Sisal e 1.60 su Snai.