Pronostico Grecia-Francia, Rabiot ancora a segno? Ecco le quote

La Francia non sembra essere una Nazionale "sazia". I transalpini , nonostante la certezza di partecipare ad Euro 2024 , hanno battuto la modesta Gibilterra per 14-0 nell'ultima partita disputata nel gruppo B di qualificazione.

I ragazzi allenati da Didier Deschamps ora si apprestano a chiudere il girone in Grecia, la Francia con 27 reti all'attivo e soltanto una al passivo ha fatto registrare 7 vittorie nelle restanti 7 gare di qualificazione.

La Grecia è già eliminata ma davanti al proprio pubblico vanta due vittorie contro Irlanda (2-1) e Gibilterra (5-0) e una sconfitta di misura contro l'Olanda (1-0).

Ok il "2" ma...



Le quote pendono tutte dalla parte dell'undici francese, il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro si gioca a circa 1.60. Curiosità: al momento nessuna partita andata in scena nel gruppo B è mai terminata in parità. L'andata disputata in Francia è terminata soltanto 1-0 per i "Bleus". Da non trascurare quindi la "combo" X2+Multigol 1-3 offerta su Begamestar a 1.70. Sisal e Snai propongono questo particolare esito di scommessa rispettivamente a 1.62 e 1.65.

Rabiot in campo, tutte le quote

Nell'ultima giornata del gruppo B è sceso in campo e si è fatto trovare pronto sotto porta, il gol del momentaneo 8-0 che ha aperto le danze nel secondo tempo di Francia-Gibilterra è stato realizzato da Adrien Rabiot. La possibilità che il centrocampista francese di proprietà della Juventus riesca a concedere il "bis" contro la Grecia è in lavagna a 5, quota che schizza fino a 10 per l'ipotesi "Rabiot primo marcatore".

Il numero 14 della Nazionale transalpina verrà sanzionato dall'arbitro di gara con almeno un cartellino? Il "Si" moltiplica una qualsiasi puntata per ben 8 volte.