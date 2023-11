Parte la Davis, tutti vogliono Sinner-Djokovic: Ecco chi vince per i bookie

Coppa Davis, favoriti e outsider

L'Italia scenderà in campo giovedì contro l'Olanda ma è inutile nasconderlo, la testa va già al possibile incrocio contro la Serbia in semifinale: il che potrebbe voler dire, Sinner contro Djokovic per la terza volta contro nel giro di una decina di giorni. Sono già disponibili nel frattempo le quote relative al Vincente Coppa Davis. In prima fila ci sono Serbia e Italia, offerte rispettivamente a 3.50 e a 4. Per i bookmaker il Canada campione in carica rappresenta solo la quinta forza in lavagna, proposta a 10. Australia a 5.50 e Gran Bretagna a 6 sono le altre principali candidate alla vittoria finale, mentre si sale in doppia cifra per gli avversari ai quarti dell’Italia: l’Olanda, vista a 10. Lontane in quota la Repubblica Ceca, a 20, e la Finlandia a 30. Il grande tennis targato 2023 non è ancora finito.