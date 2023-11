Brasile-Argentina, segna Bremer o Lautaro Martinez? Nelle quote è già Juve-Inter

Brasile-Argentina non è mai una sfida come le altre. In Sudamerica è il match per eccellenza, stanotte a Rio de Janeiro ci sono in palio punti importanti tra due nazionali che di recente sono incappate in sconfitte inaspettate. L'Albiceleste ha perso per mano dell'Uruguay ma è ancora in vetta alle Emilinatorias, la Seleçao ha alle spalle i ko con la Celeste e la Colombia. Insomma, una bella aggiunta di pepe su un match di per sè sentitissimo. Match che, visti i tanti "italiani" in campo, si può gustare come aperitivo del derby d'Italia tra Juventus e Inter in programma nel weekend.