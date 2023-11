Il pronostico di Cruzeiro-Vasco, una combo a quota 1.82

Nel midweek sono in programma diversi recuperi del Brasileirao, il massimo campionato brasiliano. Il primo è Cruzeiro-Vasco, match fondamentale in chiave salvezza. Mancano solo quattro giornate al termine del campionato e le due squadre hanno 40 punti a testa, solo due in più sul quartultimo posto occupato dal Bahia. Vincere e mettere un margine di 5 punti sulla zona rossa potrebbe dunque rivelarsi fondamentale.