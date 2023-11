Pronostici sul Brasileirao, Fluminense-Sao Paulo: in quota "vince"...

Anche per Fluminense e Sao Paulo è tempo di recuperare un match di campionato. Il Flu dopo aver vinto la Copa Libertadores in finale contro il Boca ha comprensibilmente rallentato in campionato, dove è reduce da due pareggi (0-0 con l'Internacional, 1-1 col Flamengo). Al Maracanà arriva il Sao Paulo decimo in classifica, imbattuto da quattro giornate ma che in trasferta non ha ancora vinto (8 pareggi e altrettante sconfitte).