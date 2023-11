Semifinali di Copa Argentina, il pronostico e le quote di Boca Juniors-Estudiantes

Copa Argentina , una delle due semifinali in programma mette a confronto il Boca Juniors e l' Estudiantes . La partita andrà in scena in campo neutro, precisamente al " Mario Alberto Kempes " di Cordoba .

La compagine di Buenos Aires ha iniziato il suo percorso in questa competizione battendo l'Olimpo per 2-1. Una vittoria di misura quella ottenuta dal Boca che poi ha anche ripetuto nelle successive tre fasi del torneo contro Barracas Central (2-1), Almagro (3-2) e Talleres Cordoba (2-1).

L'Estudiantes invece prima di eliminare l'Huracan ai quarti per 2-0 aveva sempre centrato la vittoria contro l'Independiente (2-1), gli All Boys (1-0) e l'Independiente Chivilcoy.

Parola ai precedenti



Per le quote la parita in programma a Cordoba si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è proposto a circa 2.45, la "X" (esito uscito nell'ultimo testa a testa tra le due squadre) è in lavagna a 2.90 mentre il "2" al triplice fischio dell'arbitro paga mediamente 2.80.

Da segnalare che ben 9 degli ultimi 10 precedenti tra Boca Juniors ed Estudiantes sono terminati Under 2,5. Una tale opzione è offerta su Begamestar a 1.48 mentre su Goldbet e Better la si può giocare a 1.43.