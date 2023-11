Copa Argentina, Defensa y Justicia-San Lorenzo: chi vince vola in finale

Soltanto 90 minuti (più eventuali extra time) separano Defensa y Justicia e San Lorenzo dalla finale di Copa Argentina . Le due squadre tornano ad affrontarsi a distanza di 10 giorni, il 12 novembre scorso i " Los Cuervos " sono riusciti ad imporsi per 1-0 sul campo del Defensa y Justicia , un risultato che ha permesso alla compagine rossoblù si superare i gialloverdi in classifica. Il computo dei punti dopo le prime 13 giornate di campionato recita San Lorenzo 15 (2 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte) e Defensa y Justicia 14 (3 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte).

Per quanto riguarda il cammino in questa competizione c'è da segnalare un San Lorenzo che ancora non ha mai subito gol. I rossoblù dopo aver battuto per 3-0 il Sarmiento Resistencia hanno sempre fatto registrare l'1-0 contro Platense, Belgrano e San Martin.

Due Under e due Over 2,5 per il Defensa y Justicia che dopo aver eliminato per 3-2 l'Ituzaingo è riuscito a ripetersi anche contro il CSR Espanyol (1-0), l'Estudiantes Rio Cuarto (1-0) e il Chaco for Ever (2-1).

Quote molto equilibrate al "Juan Carmelo Zerillo"

Per le quote la sfida in programma al "Juan Carmelo Zerillo" (campo neutro) si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna a circa 2.75 mentre il "2" al novantesimo si gioca mediamente a 2.40. La "X" che porterebbe la gara ai tempi supplementari moltiplica una qualsiasi puntata per 2.95.

Partita decisiva, entrambe le squadre proveranno a curare nel migliore dei modi la fase difensiva. L'Under 2,5 al termine del secondo tempo è proposto su Better e Goldbet a 1.44 mentre su Begamestar lo si può trovare a 1.46. Visto il risultato uscito nell'ultimo precedente tra le due squadre si può provare nuovamente la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Under 3,5.