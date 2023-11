Samp-Spezia, segna Esposito o... Esposito? Il derby in famiglia in quota

La 14ª giornata di Serie B si apre con un derby . A Marassi la Sampdoria di Pirlo cerca la terza vittoria di fila a spese dello Spezia , che durante la sosta ha cambiato allenatore affidandosi a Luca D'Angelo . Gli Aquilotti in 13 partite hanno raccolto solo 10 punti, e dire che a inizio stagione le aspettative (come del resto per la Samp) erano ben diverse. Eppure, l'unica vittoria centrata fin qui da Verde e compagni è arrivata in trasferta: 3-1 alla FeralpiSalò .

Spezia, un "ritardo" che sorprende

Due vittorie, zero pareggi e 4 sconfitte. Così la Samp versione casa, le due vittorie di fila (Palermo e Modena) con zero reti al passivo hanno però ridato fiducia a Pirlo che ora non vuole fermarsi. Da segnalare una curiosità statistica, con 6 uscite totali la somma gol 2 risulta la più gradita a Borini e compagni. Lo Spezia, invece, non l'ha ancora mai fatta registrare in questo campionato.

Se il match finisse con due reti esatte vorrebbe dire Under 2,5. Su Cplay tale opzione si può giocare a 1.67, su Snai a 1.65 e su Bwin a 1.66. Per la cronaca, la somma gol 2 vale mediamente 3.40 volte la posta.