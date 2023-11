Il poker del venerdì: con gli anticipi una multipla con quota 7.94

Psg-Monaco

Di fronte due squadre che si trovano posizionate nella parte alta della classifica. Il Psg, reduce da 5 vittorie di fila in occasione delle quali ha realizzato la bellezza di 15 gol, riceve un Monaco che vinto soltanto una delle ultime 5 trasferte di campionato. Curioso notare come il club monegasco abbia sempre fatto registrare l'esito "Pari" fuori casa, il "Dispari" in controtendenza si gioca a 1.88.

Colonia-Bayern Monaco

La sfida in programma al "RheinEnergieStadion" si preannuncia a senso unico. Il Bayern in trasferta vanta 4 vittorie e 1 pareggio con 15 reti all'attivo e soltanto 4 al passivo mentre il Colonia, penultimo, nelle prime 5 gare interne ha fatto registrare 1 successo, 1 pareggio e ben 3 sconfitte. Da segnalare che il Bayern nelle precedenti 5 sfide esterne ha sempre regalato il Multigol Ospite 2-4, un'opzione proposta a 1.49.

Alaves-Granada

L'anticipo della 14ª giornata di Liga mette a confronto l'Alaves e il Granada. Le quote di questo incontro pendono dalla parte del club biancazzurro, squadra che in questa prima parte di stagione è riuscita ad evitare la sconfitta in 4 delle 6 gare disputate in casa (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte). Il Granada in trasferta vanta 1 pareggio e 5 sconfitte, il segno 1 è in lavagna a 1.78 mentre la "combo" 1X+Under 3,5 vale 1.63.

St. Truiden-Anversa



La partita in programma al "Daio Wasabi Stayen" promette gol e spettacolo. Il St. Truiden nelle precedenti 5 giornate di campionato ha fatto registrare l'Over 2,5 in 4 occassioni (6 reti all'attivo e 14 al passivo) mentre l'Anversa in altrettante gare non ha mai centrato l'Under 2,5 (16 gol fatti e 8 subiti). Più di 2,5 reti al novantesimo si giocano a 1.74.

Ricapitolando, partite e pronostici

Psg-Monaco: Dispari, quota 1.88

Colonia-Bayern: Multigol Ospite 2-4, quota 1.49

Alaves-Granada: 1X+Under 3,5, quota 1.63

St. Truiden-Anversa: Over 2,5, quota 1.74