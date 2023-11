Milan-Fiorentina, il match e le quote dei bookies

Ritorna la Serie A dopo la pausa per gli impegni delle nazionali che ha visto l’Italia qualificarsi ad Euro 2024; l’anticipo di sabato sera della tredicesima giornata di campionato sarà Milan-Fiorentina , con calcio d’inizio previsto per le 20. 45 di sabato 25 novembre.

Il momento è complicato per entrambe le squadre. Da una parte il Milan, che non vince in campionato dal 7 ottobre scorso (0-1 sul campo del Genoa) e che da allora ha raccolto due sconfitte casalinghe – con Juventus e Udinese – e due pareggi, con Napoli e Lecce; dall’altra i viola di Vincenzo Italiano, tornati alla vittoria nell’ultimo turno contro il Bologna, ma precedentemente reduci da tre sconfitte consecutive – contro Juventus, Lazio ed Empoli.

Per i rossoneri è già partita cruciale per non veder allungarsi la distanza dall’Inter capolista: i punti in meno rispetto ai cugini neroazzurri sono già otto, e un ulteriore passo falso contro la Fiorentina, in caso di vittoria interista nel posticipo domenicale contro la Juventus, sancirebbe di fatto l’estromissione del Milan dalla lotta-scudetto.

La vittoria – o, certamente, evitare una nuova sconfitta – è quindi d’obbligo. Goldbet, offre il segno 1X del match a quota 6, con una netta maggiorazione rispetto all’originale quota 1.26; sempre 1. 26 è la quota offerta da Lottomatica, mentre 1. 27 quella di Staryes.

Precedenti e quote

I precedenti dieci scontri tra le due squadre rivelano statistiche leggermente a favore del Milan, con cinque vittorie dei rossoneri, quattro della Fiorentina e un pareggio. L’ultimo incontro, nel marzo della scorsa stagione calcistica, era terminato con la vittoria viola per 2-1, con reti di Nico Gonzalez, Jovic e Theo Hernandez; la vittoria gigliata in casa milanista manca però dal settembre 2019, quando la squadra allora allenata da Vincenzo Montella si impose a San Siro per 1-3 con reti di Pulgar, Castrovilli e Ribery, e unico goal rossonero da parte di Rafael Leão.

Per i bookies, ad essere favoriti per il match del weekend è il Milan, ma occhio alle aspirazioni europee dei viola, che lotteranno certamente per strappare almeno un pareggio. Per chi crede che entrambe le squadre otterranno un punto dall’incontro, Goldbet e Lottomatica offrono il segno X a quota 3.50, mentre 3.45 è la quota di Staryes sullo stesso segno.

Con l’esigenza, per entrambe le squadre, di ritornare a far punti in campionato e non commettere ulteriori passi falsi si potrebbe prevedere un match a difese attente a non concedere neanche una rete: per coloro che credono che soltanto uno dei due team riuscirà a segnare, il segno No Goal è offerto su Goldbet e Lottomatica a quota 1.97, con Staryes che propone il medesimo segno a quota 1.90.

Le formazioni

Come testimoniato dalle quote dei bookies, i padroni di casa sono favoriti nonostante le pesanti assenze. I rossoneri dovranno rinunciare a Giroud, finora autore di 7 delle 20 reti totali segnate dal Milan, e a Rafa Leão; pienamente recuperati invece Pulisic e capitan Calabria, che saranno regolarmente in campo. Per la Fiorentina, invece, nessun allarme, ma il dubbio in attacco su chi schierare dall’inizio tra Beltran e Nzola.

Milan (4-3-3): Maignan; Hernadez, Tomori, Thiaw, Calabria; Reijnders, Krunic, Loftus-Cheek; Pulisic, Jovic, Okafor. All. Pioli

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur Melo, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Ikone; Beltran. All. Italiano