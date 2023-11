Pronostico Psg-Monaco, quote e statistiche del big match di Ligue 1

Il campionato francese riparte con un anticipo di lusso, al “ Parco dei Principi ” va in scena Psg-Monaco . Dopo le prime 12 giornate le due squadre sono separate da soli tre punti in classifica, l'undici di Luis Enrique è primo a quota 27 mentre la compagine di Adi Hutter è terza con 24.

Kylian Mbappè e compagni con 15 reti all'attivo e 4 al passivo hanno sempre centrato il successo nelle precedenti cinque gare del torneo. Il Psg in queste cinque occasioni inoltre ha sempre realizzato esattamente tre gol.

Sponda Monaco invece non si può trascurare il dato che vede la squadra di Adi Hutter aver terminato tutte e 6 le trasferte fin qui disputate in campionato con un numero “Pari” di reti complessive al 90’ (0, 2, 4...8).

Occhi puntati sul numero di gol

Per le quote non sembrano esserci molti dubbi, il Psg parte favorito a 1.45 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per 2.70. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare il primo “Dispari” esterno del Monaco in lavagna su Begamestar a 1.88. Snai e Sisal invece propongono questo particolare esito di scommessa a 1.87.