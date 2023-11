Camarda, i bookie ci credono: Milan-Fiorentina, la stessa quota gol di un big

Un baby per il Milan . Francesco Camarda è il bomber di scorta a cui Pioli , in piena emergenza attaccanti (out Leao , Giroud e Okafor ), potrebbe affidarsi contro la Fiorentina o comunque inserire nella lista dei convocati per poter essere impiegato in caso di necessità. Il giovane compirà 16 anni a marzo e per poter essere "prelevabile" dalla Primavera rossonera di Ignazio Abate ha avuto bisogno di una deroga da parte della FIGC . Burocrazia sistemata, l'ultima parola spetta al tecnico ma nel frattempo i bookie hanno già aperto il gioco sui marcatori di Milan-Fiorentina . La presenza di Camarda tra le opzioni quotate non passa inosservata. Ecco quanto paga un gol del gioiello rossonero.

Marcatori Milan-Fiorentina, segna Camarda? I bookie...

Difficile che, in caso di convocazione, Pioli possa lanciare nella mischia fin da subito il 15enne attaccante. I bookie sono comunque intrigati dall'idea di veder esultare il giovane contro i viola. Quota alta, pari a 5 volte la posta, per un suo gol in qualsiasi momento del match. Alta ma non astronomica, visto che gli allibratori propongono alla stessa quota un gol di Theo Hernandez e (sponda viola) di Beltran.

L'offerta schizza a 11.50 per l'opzione "Camarda primo marcatore" ma c'è da... scommettere che la giovane punta firmerebbe anche per un assist - quotato a 9 - magari decisivo per far vincere il Milan.