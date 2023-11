Italia-Serbia e Sinner-Djokovic, chi va in finale? Idee chiare per i bookie

Inutile girarci intorno, nell'immaginario collettivo Italia-Serbia in Coppa Davis è, principalmente, Sinner contro Djokovic. Troppo fresco il ricordo della doppia sfida andata in scena alle Nitto ATP Finals di Torino, con un successo per parte in archivio. Pro Djokovic quello più importante, che ha consegnato al serbo il settimo titolo in carriera nel torneo. Il terzo capitolo della saga andrà molto probabilmente in scena a Malaga nel pomeriggio di sabato 25 novembre. Solita formula con due singolari più eventualmente il doppio, chi vince stacca il pass per la finale.