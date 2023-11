City-Liverpool, il pronostico: per le quote Haaland batte Salah

Non solo Serie A con Juventus-Inter . Alla ripresa dei campionati dopo lo stop per gli impegni delle nazionali anche la Premier League è sotto i riflettori per via del big match Manchester City-Liverpool . I Citizens sono primi con 28 punti (9 vittorie, un pari e 2 sconfitte), i Reds inseguono a quota 27 insieme all' Arsenal . L'unico ko fatto registrare da Salah e compagni risale alla 7ª giornata, 1-2 in casa del Tottenham . Per il resto, 8 successi e 3 vittorie. Non male.

Le statistiche di City e Liverpool

Nelle statistiche di due squadre dotate di attacchi devastanti (City 32 reti, Liverpool 27) l'Over 2,5 recita inevitabilmente un ruolo di primo piano. Entrambe hanno centrato questo esito 9 volte a testa. Da segnalare anche la comune propensione alla somma gol 3, uscita in 5 occasioni. Eppure, il Liverpool ha un vuoto da colmare: si tratta della somma gol maggiore di 4. In Premier League tutte le squadre l'hanno centrata almeno una volta. Tutte, tranne il Liverpool.

Le quote e gli esiti da tenere d'occhio

Percorso netto all'Etihad per il City che ha fatto piazza pulita degli avversari con un netto 5 su 5. Il Liverpool invece fuori casa ha steccato a più riprese: solo per limitarsi alle recenti trasferte, 1-1 col Luton e 2-2 col Brighton. I bookie vedono il City in netto vantaggio per la vittoria, il segno 1 finale si gioca a 1.72 su Cplay, a 1.70 su Better e a 1.68 su Planetwin.

La quota prevista per l'Over 2,5 è pari a 1.50 mentre se si vuole prendere un'altra strada, sempre comunque in previsione di un match divertente, il consiglio è: Multigol 3-5, a 1.82.

Quote marcatori: quanto paga la doppietta di Haaland. E Salah...

Segnare per loro non è mai stato un problema. Haaland (non al meglio) e Salah finiscono sotto la lente dei bookie, per una gustosa sfida nella sfida (al netto di forfait dell'ultimo momento) in City-Liverpool. Una rete di Haaland in qualsiasi momento del match vale "solo" 1.70, sarebbe il 14° sigillo in campionato per l'alieno norvegese. Salah di gol ne ha messi a segno 10, l'ipotesi che vada a segno all'Etihad è a quota più corposa: 3.50.

Haaland "batte" Salah anche in termini di probabilità di mettere a segno una doppietta. Per questo mercato il norvegese è offerto a 4.50, l'egiziano addirittura a 18!