Pronostico Salernitana-Lazio, lo scorso anno Immobile fece doppietta. Le quote...

La 13ª giornata di Serie A si apre all'Arechi con la sfida tra Salernitana e Lazio. La squadra di Pippo Inzaghi cerca la prima vittoria in campionato dopo aver messo da parte fin qui solo 5 punti frutto di altrettanti pareggi. I biancocelesti navigano a metà classifica con 17 punti, bottino che non può soddisfare Sarri reduce dal pareggio nel derby contro la Roma. Come finirà la sfida? Ecco statistiche e quote.