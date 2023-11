Pronostici Serie A, al "Meazza" c'è Milan-Fiorentina: ecco le quote

Riflettori puntati sullo stadio Meazza per la sfida tra il Milan e la Fiorentina. Il "Diavolo" ha un assoluto bisogno di tornare a vincere, i rossoneri con soltanto due punti conquistati nelle precedenti quattro giornate di campionato sono scivolati dalla prima alla terza posizione in classifica, ora la vetta si trova distante ben otto punti. Entrando nel dettaglio si nota subito come il Milan dopo aver fatto registrare ben 7 vittorie nelle prime 8 giornate ha rallentato bruscamente la sua corsa, allo "0-1" subito in casa con la Juventus hanno fatto seguito il "2-2" di Napoli, lo "0-1" al Meazza con l'Udinese e il "2-2" di Lecce.