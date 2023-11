I pronostici di Tuttosport: festa del gol nel weekend, occhio alla quota

In giro per l'Europa a caccia di partite che promettono molti gol a prescindere dall'esito finale: i consigli per moltiplicare per otto la posta

25 . 11 . 2023 10:40 3 min pronosticiquoteBundesliga

© Getty Images Finalmente tornano i campionati europei. Archiviato l'antipasto, ovvero gli anticipi del venerdì, si prosegue tra sabato e domenica con la grande abbuffata. Ecco una proposta contenente un paio di partite a giornata, in cui puntiamo sull'ingrediente "spettacolo". L'auspicio, sia per la proposta consigliata che per le partite in questione, è sempre lo stesso: buon divertimento! Werder Brema-Leverkusen (sabato ore 15.30) Quest'anno il Bayer Leverkusen fa su serio: 10 vittorie e un pareggio, e sempre almeno due reti segnate in ciascun incontro. Uno schiacciasassi. A fare gli onori di casa sarà il Werder Brema, squadra che storicamente segna e subisce tanto e anche quest'anno non ha perso queste abitudini. Gara da Goal+Over 2,5. Dortmund-M'gladbach (sabato ore 15.30) Nelle 11 giornate di Bundesliga disputate (senza considerare quindi Colonia-Bayern della 12ª) il M'gladbach ha segnato ben 14 reti in trasferta, meglio hanno fatto solo Bayern e Hoffenheim. La sfida con l'altro Borussia, il Dortmund, promette spettacolo anche alla luce degli ultimi due precedenti in cui entrambe sono andate a segno e si sono visti ben 6 e 7 gol totali. Anche qui si va di combo: Goal+Over 2,5. Tottenham-Aston Villa (domenica ore 15.00) Il Tottenham vuole ripartire dopo due battute d'arresto, i Villans misurano le loro ambizioni Champions contro una diretta concorrente. Motivazioni e statistiche fanno pensare ad un confronto con occasioni e gol su entrambi i fronti. Ternana-Palermo (domenica ore 16.15) Breda, tecnico della Ternana, vuole ritrovare vittoria e morale contro un Palermo che di recente ha commesso più di un passo falso ma resta tra le squadre più attrezzate della B. Dopo tre No Goal di fila dei rosanero si può ipotizzare un'inversione di tendenza: Goal. Ricapitolando, partite ed esiti consigliati Werder Brema-Leverkusen: Goal+Over 2,5, quota 1.65 Dortmund-'M'Gladbach: Goal+Over 2,5, quota 1.57 Tottenham-Aston Villa: Goal+Over 2,5, quota 1.68 Ternana-Palermo: Goal, quota 1.87 La quota complessiva di questa proposta è circa 8.15. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Gare di venerdì: consigli e quote Chi sblocca Juve-Inter? Le quote... Tutte le news di Scommesse

