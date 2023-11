Pronostico Frosinone-Genoa, Soulé a caccia del sesto sigillo in campionato

Serie A , alle ore 15 di domenica 26 novembre va in scena Frosinone-Genoa . La squadra allenata da Eusebio Di Francesco dopo le prime 12 giornate è posizionata nella parte centrale della classifica con 15 punti. Osservando i risultati ottenuti dal team ciociaro in questa prima parte di stagione c'è da sottolineare come l'undici gialloblù abbia conquistato ben 13 di questi 15 punti in casa. Nel dettaglio il Frosinone al " Benito Stirpe " ha perso soltanto all'esordio con il Napoli (1-3) mentre nelle successive 5 partite ha prima battuto l' Atalanta (2-1) e il Sassuolo (4-2) e poi dopo aver pareggiato contro la Fiorentina (1-1) ha totalizzato nuovamente i tre punti contro il Verona (2-1) e l' Empoli (2-1).

Quote equilibrate al "Benito Stirpe"

Per le quote il Frosinone parte leggermente favorito contro un Genoa che nelle prime 6 trasferte di campionato ha fatto registrare soltanto una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Partita equilibrata, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.50 mentre il "2" al novantesimo si gioca a circa 2.90.

Il Frosinone in casa ha sempre terminato i suoi incontri con almeno un gol per parte. Il "Grifone" però in trasferta non è di certo la squadra più profilica del torneo, con soltanto 4 reti all'attivo i rossoblù lontano dai lidi amici viaggiano a una media di 0,66 gol segnati a partita. Il No Goal in controtendenza è offerto su Begamestar a 1.90 mentre su Bwin e Bet365 la possibilità che il match finisca con al massimo una squadra a segno si gioca rispettivamente a 1.88 e 1.95. Da provare la "combo" 1X+Multigol 1-3 a 2.15.

Frosinone, tutti pazzi per Matias Soulé

Il miglior marcatore del Frosinone indossa la maglia numero 18. Matias Soulé, talento argentino arrivato in estate in prestito dalla Juventus, ha già realizzato 5 reti in Serie A. In questo incontro un semplice gol di Soulé si gioca a 3.50 ma la quota schizza a 7.50 per l'opzione "Soulé primo marcatore".

Nel Frosinone c'è anche un altro calciatore di proprietà della Juventus, il sigillo in un qualsiasi momento del match di Kaio Jorge moltiplica la posta per 5.50, a... 25 l'opzione primo marcatore.