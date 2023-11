Serie A, ecco le quote e il pronostico di Roma-Udinese

La Roma di José Mourinho ospita l' Udinese di Gabriele Cioffi . La squadra giallorossa si presenta all'appuntamento con i friulani dopo aver chiuso in parità (0-0) il derby con la Lazio . Prima della sosta pareggio anche per l' Udinese che alla " Dacia Arena " ha fermato l' Atalanta sull'1-1.

I capitolini dalla 7ª giornata in poi hanno perso soltanto sul campo dell'Inter. Cristante e compagni nelle restanti 5 partite hanno fatto registrare 4 vittorie contro Frosinone (2-0), Cagliari (4-1), Monza (1-0) e Lecce (2-1) e il già citato pareggio con la Lazio.

Udinese imbattuta nelle ultime 6 giornate, i bianconeri con 6 reti all'attivo e 5 al passivo hanno battuto per 1-0 il Milan al Meazza e pareggiato contro Genoa (2-2), Empoli (0-0), Lecce (1-1), Monza (1-1) ed Atalanta (1-1).

Udinese, 8 segni X in 12 giornate

Le quote pendono dalla parte di una Roma che in casa è riuscita ad evitare la sconfitta in 5 gare su 6 (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Il segno 1 è l'esito che si lascia preferire, la vittoria dei giallorossi è proposta su Snai a 1.60 mentre su Bwin e Begamestar è offerta rispettivamente a 1.62 e 1.64, ma una volta prese in considerazione le 8 "X" centrate dai friulani in questo avvio di stagione sembra prudente cautelarsi con la "combo" 1X+Under 3,5.