Juventus-Inter, il pronostico: Under 2,5 oppure Over? Le quote dicono...

Domenica sera i riflettori della Serie A si accenderanno proprio sull’Allianz Stadium di Torino per il confronto tra una Juventus che nelle prime 6 gare interne del torneo ha fatto registrare 5 vittorie e 1 pareggio e un’Inter che ha sempre conquistato l’intera posta in palio in trasferta (5 successi su 5).

Difese di ferro a confronto

La partita, numeri alla mano, non dovrebbe terminare con molte reti al novantesimo. La “Vecchia Signora” davanti al proprio pubblico viaggia a una media di 0,5 gol subiti a partita (3 in 6 match) mentre i nerazzurri, con un sola rete al passivo, vantano la miglior difesa esterna del torneo. L’Under 2,5 al triplice fischio dell’arbitro è in lavagna su Begamestar a 1.70. Goldbet e Better invece offrono questo esito a 1.68.

La squadra bianconera nelle precedenti 7 giornate ha regalato in 6 occasioni lo “0-0” primo tempo, possibile il Multigol 1-2 secondo tempo con il cluster “0-0; 1-0; 0-1; 1-1” pronto a rispondere presente al 90’.