Coppa Davis, l'Italia vince la finale con l'Australia? Le quote dicono...

L'Italia del tennis, grazie soprattutto a un magico Jannik Sinner, ci sta davvero facendo sognare. La Coppa Davis è ad un passo dal tornare nel Belpaese dove è stata messa in bacheca solo nel 1976. Se la squadra di capitan Volandri è in finale contro l'Australia lo si deve in gran parte all'altoatesino, capace di battere Novak Djokovic nel secondo singolare di una semifinale tiratissima, al cardiopalma. Il numero 4 al mondo ha annullato tre match point al serbo per poi batterlo e regalare all'Italia la possibilità di andarsi a giocare il doppio, chiuso in due set. Adesso, tra l'Italia e la seconda Insalatiera della sua storia c'è di mezzo l'Australia, che in semifinale ha battuto la Finlandia.