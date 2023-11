Serie A, 13ª giornata: cosa giocare in Verona-Lecce

Chi ha detto “favorito”? Il primo posticipo della 13ª giornata di Serie A è uno di quei match per cui una volta valeva la pena spendere una “tripla” in schedina. Entrambe hanno preso domicilio in un lungo tunnel dopo un buon avvio. Il Verona nelle ultime dieci giornate ha messo da parte solo 2 punti, digiuno meno lungo per il Lecce che comunque non festeggia un successo da 7 turni: quattro ko e tre pareggi.