Quote e pronostico di Lazio-Celtic: quanto paga Immobile marcatore

La Lazio è reduce da una sconfitta in campionato che fa molto male, contro la Salernitana di Pippo Inzaghi . L'imperativo è voltare pagina cambiando tipo di competizione, alle porte c'è il match di Champions all'Olimpico contro il Celtic . Il team scozzese è il fanalino di coda del gruppo E con un solo punto conquistato (2-2 interno con l'Atletico Madrid) in quattro partite giocate. La Lazio è tra due fuochi, preceduta di un punto dall' Atletico Madrid ma avanti di uno rispetto al Feyenoord , battuto 1-0 lo scorso 7 novembre grazie ad un gol di capitan Immobile .

Vince la Lazio? La quota del gol di Immobile

La Champions non è il campionato scozzese, il giardino di casa del Celtic. Infatti, nelle due trasferte giocate i biancoverdi hanno perso 2-0 sul campo del Feyanoord (e il punteggio poteva essere ancora più largo) e Atletico Madrid: un tennistico 0-6. Insomma, è adesso che i biancocelesti devono fare risultato pieno in vista dell'ultima, impegnativa trasferta in Spagna. Confidando, magari, in un "favore" da parte di Simeone che stasera fa visita agli olandesi.

Per le quote è un match dal pronostico decisamente favorevole ai capitolini. Su Cplay l'1 al 90' si gioca a 1.55, su William Hill la vittoria laziale è offerta a 1.52 mentre su Planetwin è a 1.54. Può meritare considerazione il Multigol Casa 2-4, proposto a 1.70. Sale mediamente a 2 invece l'offerta per un gol di Ciro Immobile in qualsiasi momento del match.