Champions League, pronostico Barcellona-Porto: le statistiche del match

Nove punti anche per il Porto di Sergio Conceicao che nei match disputati contro Shakthar (3-1) ed Anversa (2-0 in casa e 4-1 fuori) sono sempre riusciti a vincere con almeno due gol di scarto.

Blaugrana favoriti

Le quote pendono tutte dalla parte della squadra allenata da Xavi, il segno 1 è proposto mediamente a 1.50 mentre la doppia chance X2 vale circa 2.67. Quante reti verranno realizzate nel corso dei 90 minuti di gioco? L'Over 2,5 è in lavagna a 1.65 mentre il suo opposto moltiplica la posta per 2.10. Curiosità: il Barcellona in casa è reduce da 8 "Dispari" consecutivi, il "Pari" in controtendenza è offerto su Begamestar a 1.86, su Snai a 1.88 e su Sisal a 1.83.