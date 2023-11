Pronostico Manchester City-Lipsia, quote ok per i "Citizens" di Guardiola

City e Lispia nel 2023 si sono già affrontati per tre volte, negli ottavi di finale della passata edizione della Champions League i "Citizens" dopo aver pareggiato per 1-1 alla "Red Bull Arena" sono riusciti ad imporsi per 7-0 all'Etihad Stadium. L'ultimo precedente tra le due squadre invece risale al 4 ottobre scorso ed è terminato con la vittoria ottenuta a Lipsia da parte di Haaland e compagni (3-1).

Pioggia di reti all'Etihad Stadium

Numeri alla mano si nota subito che il Manchester City in queste prime 4 gare di qualificazione agli ottavi ha sempre realizzato esattamente tre reti. Il segno 1 moltiplica la posta solamente per 1.35 mentre la "combo" che lega il successo dei "Citizens" al Multigol 3-5 è in lavagna su Begamestar a 2.05. Su Snai e Sisal invece una tale accoppiata raddoppia una qualsiasi puntata.