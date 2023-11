Next Gen Finals, Cobolli e Nardi come Sinner? Cosa dicono le quote

Cavalcare l'onda del successo di Sinner e compagni in Coppa Davis. Questo l'obiettivo di Flavio Cobolli e Luca Nardi, entrambi impegnati nelle Next Gen ATP Finals. I due italiani sono tra gli otto protagonisti del torneo che si svolge in Arabia Saudita, con due gironi da quattro come per le Finals di Torino. L'obiettivo è vincere il torneo, imitando Sinner che riuscì nell'impresa nel 2019. Lo faranno partendo come outsider, i favoriti per le quote sono...