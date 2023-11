Champions League, Real Madrid-Napoli: quanti gol al Bernabeu? Le quote...

Buona la prima per Mazzarri in Serie A . Dopo aver sbancato Bergamo i partenopei sono attesi dal Real Madrid di Ancelotti nella quinta giornata del gruppo C di Champions . Spagnoli in fuga e a punteggio pieno (9 gol fatti e 3 al passivo), il Napoli è fermo a 7 dopo il mezzo passo falso casalingo contro l’Union Berlino.

Real favorito, gara da Goal+Over 2,5?

Al Maradona una sfida a dir poco spettacolare finì 3-2 per i Blancos, che tuttavia in questo incontro non possono contare su diversi “big” infortunati. Serve comunque la partita perfetta a Osimhen e compagni per far punti contro un avversario che in casa non perde un match ufficiale dall’8 aprile, 2-3 col Villarreal. In quell’occasione mattatore assoluto fu Chukwueze, oggi in casacca milanista.

A dispetto delle motivazioni differenti e, come detto, pur falcidiato dalle assenze, il Real Madrid gode dei favori del pronostico. Il segno 1 paga 1.86 sul bookmaker Cplay, 1.83 su William Hill e 1.85 su Sisal. Intrigante la combo Goal+Over 2,5 offerta mediamente a 1.90.