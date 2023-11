Il Bayern di Kane ospita il Copenhagen, quote e pronostico del match

Champions League , un Bayern già matematicamente sicuro di chiudere il gruppo A in prima posizione si appresta a ricevere un Copenhagen che nel turno precedente è riuscito a battere in casa il Manchester United per 4-3.

Quote ok per i bavaresi

La compagine allenata da Thomas Tuchel non ha mai perso nelle ultime 8 partite ufficiali disputate all'Allianz Arena (7 vittorie e 1 pareggio). Per le quote non sembra esserci partita, la vittoria dei Bavaresi è in lavagna soltanto a 1.22 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per 4.35.

Curiosità: Harry Kane e compagni in questa prima parte di stagione hanno sempre fatto registrare l'Over 2,5 davanti al proprio pubblico (9 volte su 9), al triplice fischio dell'arbitro la "combo" 1+Over 2,5 è offerta a 1.47.

Il Bayern nelle prime 4 gare disputate nel gruppo A ha sempre segnato un numero di reti compreso tra 2 e 4. Snai ed Eurobet propongono il Multigol Casa 2-4 a 1.47 mentre su Begamestar lo si può giocare a 1.49.