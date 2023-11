Real Madrid-Napoli più altre gare di Champions: l'analisi di Gollo-Predictor

La 5.a giornata del Gruppo C della fase a gironi della Champions League 2023/2024 mette di fronte Real Madrid e Napoli , match in programma alle ore 21.00. La classifica di questo raggruppamento è comandata dagli spagnoli, già qualificati agli ottavi , con 12 punti, seguiti dagli azzurri con 7, poi Braga con 3 e Union Berlino con 1 punto. Il Real Madrid è reduce dalla vittoria esterna per 3-0 sul campo del Cadice, allungando la striscia di imbattibilità a 10 partite ufficiali. I Blancos hanno giocato 2 partite stagionali europee interne battendo sia l’Union Berlino che il Braga, senza subire neanche una rete. Il Napoli, passato da Garcia a Mazzarri , è quarto in campionato con 24 punti in 13 giornate ed è reduce dal blitz esterno per 2-1 sul campo dell’Atalanta. I campioni d’Italia hanno giocato 2 trasferte europee stagionali: vincendo per 2-1 con il Braga e 1-0 con l’Union Berlino. È la terza volta che le due squadre si affrontano al Bernabeu e in precedenza hanno sempre vinto i padroni di casa: 2-0 il 16 settembre 1987 e 3-1 il 15 febbraio 2017. Anche all’andata successo madrileno: 3-2 con reti ospiti di Bellingham (doppietta) e Vinicius , per i padroni di casa a segno Ostigard e Zielinski .

PRONOSTICO: OVER 2.5

Braga-Union Berlino

La 5.a giornata del Gruppo C della fase a gironi della Champions League 2023/2024 mette di fronte Braga e Union Berlino, match in programma alle ore 21.00. La classifica di questo raggruppamento è comandata dal Real Madrid (già qualificato agli ottavi) con 12 punti, seguito dal Napoli con 5, poi portoghesi con 3 e tedeschi con 1. In pratica le due squadre si giocano il terzo posto, che vale il “passaggio in Europa League.

Il Braga è quarto in campionato con 23 punti in 11 partite ed è reduce dalla vittoria esterna in Coppa del Portogallo per 4-1 con il Portimonense. I biancorossi hanno giocato due partite interne stagionali europee, perdendole entrambe per 2-1 prima con il Napoli e poi con il Real Madrid. È la seconda volta che le due squadre si affrontano in Portogallo, nella passata stagione vittoria per 1-0 del Braga nella fase a gironi di Europa League. All’andata altro successo del Braga, che si impose per 3-2 dopo essere stato in svantaggio di due reti.

PRONOSTICO: 1X + OVER 1.5

Benfica-Inter

La 5.a giornata del Gruppo D della fase a gironi della Champions League 2023/2024 mette di fronte Benfica e Inter, match in programma alle ore 21.00. La classifica di questo raggruppamento vede in testa i nerazzurri e la Real Sociedad con 10 punti (entrambe già qualificate agli ottavi) seguite dal Salisburgo a 3 e i portoghesi ancora fermi a 0. Il Benfica comanda il campionato portoghese con 28 punti, al pari dello Sporting Lisbona, e ha battuto proprio i rivali cittadini nell’ultimo turno di Superliga per 2-1. I biancorossi hanno giocato due partite stagionali interne, perdendo per 2-0 contro il Salisburgo e 1-0 contro la Real Sociedad. Benfica e Inter si sfidano per la terza volta nella loro storia al Da Luz, in precedenza i padroni non hanno mai segnato: 0-0 nell’Europa League 2003/2004 e sconfitta per 2-0 nella scorsa stagione in Champions League. L’Inter comanda la classifica di Serie A con 32 punti in 13 giornate ed è reduce dall’1-1 esterno contro la Juventus, ottavo risultato utile di fila in tutte le competizioni. I nerazzurri hanno giocato 2 partite lontano da San Siro in questa stagione europea, pareggiando per 1-1 sul campo della Real Sociedad e vincendo per 1-0 contro il Salisburgo. All’andata vittoria interista per 1-0, con gol decisivo nel secondo tempo di Marcus Thuram.

PRONOSTICO: GOL

Real Sociedad-Salisburgo

La 5.a giornata del Gruppo D della fase a gironi della Champions League 2023/2024 mette di fronte Real Sociedad e Salisburgo, match in programma alle ore 21.00. La classifica di questo raggruppamento è comandata dai baschi e dall’Inter con 10 punti (entrambe già qualificate agli ottavi di finale) seguite dagli austriaci a 3 e dal Benfica ancora fermo a quota zero. La Real Sociedad è quinta in campionato con 25 punti in 14 giornate ed è reduce dalla vittoria interna per 2-1 contro il Siviglia, quarto successo nelle ultime 5 gare ufficiali. I biancoblu hanno giocato 2 partite interne stagionali europee: pareggio 1-1 con l’Inter e vittoria per 3-1 contro il Benfica. È la seconda volta che le due squadre si affrontano a San Sebastian, in precedenza c’è stato un 2-2 nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017/2018. All’andata vittoria della Real Sociedad per 2-0, con reti nel primo tempo di Oyarzabal e Mendez. Il Salisburgo è in testa al proprio campionato con 33 punti in 15 giornate, primato condiviso con lo Sturm Graz ed è reduce dalla vittoria interna per 3-2 contro l’Hartberg. In questa stagione gli austriaci hanno giocato 2 partite europee stagionali fuori casa: vittoria per 2-0 sul campo del Benfica e sconfitta per 2-1 sul campo dell’Inter.

PRONOSTICO: 1 PRIMO TEMPO/1 FINALE