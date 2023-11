Servette-Roma, quote e pronostico: ben pagato il 2 giallorosso

L'ultima della Roma in Europa League è stata un flop: 0-2 in casa dello Slavia Praga . E adesso? Nulla di compromesso per quanto riguarda la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta ma per il primo posto la faccenda è un po' più complicata. A 180 minuti dal termine giallorossi e cechi sono a 9 punti, il Servette è a quota 4, chiude la classifica lo Sheriff con un solo punto.

Vince la Roma? Le quote dicono...

Nella penultima giornata la squadra di Mourinho affronterà in trasferta il Servette, battuto comodamente all'Olimpico per 4-0. Gli svizzeri nel loro campionato hanno la vetta a due punti di distanza, notevole l'escalation che coincide con sette vittorie di fila. Nel girone di Europa League però il Servette ha fatto punti e segnato solo contro lo Sheriff, poi nulla di fatto come detto contro Roma e Slavia Praga (0-2).

Una Roma concentrata può portare via i tre punti dallo Stade de Genève, il 2 su Cplay si può giocare a 1.83, su Sisal a 1.75 e su Better a 1.80. Nelle 4 euro-sfide disputate Pellegrini e compagni hanno sempre fatto registrare il Multigol 2-4. Un esito che in questa sfida si trova poco sopra quota 1.50.