Quote Atalanta-Sporting, Gasperini vuole il primo posto nel gruppo D

L' Europa League torna di moda a Bergamo dove l' Atalanta ospita lo Sporting (gruppo D ) nell'ambito della 5ª giornata della fase a gironi . Qualificazione già al sicuro per la Dea in virtù dei 10 punti raccolti, tre dei quali nel match vinto 2-1 a Lisbona contro lo Sporting . In virtù di questo risultato, a Gasperini basterà non perdere per blindare anche il primo posto ed evitare così il playoff per accedere agli ottavi .

1X2 finale, il segno X ha la quota più alta

I portoghesi nel loro campionato sono primi insieme al Benfica, contro cui hanno rimediato la loro prima sconfitta in campionato dopo aver ottenuto 9 vittorie e un pareggio. In Europa League la squadra di Amorim ha battuto fuori casa lo Sturm Graz per 2-1 dopo essere andata sotto e, sempre in trasferta, non è andata oltre l'1-1 contro i modesti polacchi del Rakow.

L'Atalanta ha fatto invece il suo dovere contro queste due squadre, battute senza troppi patemi con un complessivo 3-0 al Gewiss. Cosa dicono le quote? Atalanta favorita per la vittoria finale, l'1 si gioca a 2.10 mentre il 2 vale 3.25. Il pareggio, che come detto garantirebbe alla Dea il primo posto nel girone, è in lavagna a 3.55.

A Bergamo come a Lisbona può esserci spazio per l'esito Goal. L'offerta del bookmaker Cplay è pari a 1.60 volte la puntata, su Snai la quota si ferma a 1.57 e su Planetwin a 1.58.