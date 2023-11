Europa League, Liverpool-Lask: l'analisi e le quote del match

Il programma della penultima giornata della fase a gironi mette a confronto la prima e l'ultima della classe. I "Reds" dopo aver perso per 3-2 sul campo del Tolosa vorranno subito rimettere le cose a posto. Salah e compagni hanno sempre vinto nelle prime 9 gare ufficiali disputate ad Anfield in questa stagione, nelle due sfide interne europee hanno liquidato la pratica Tolosa per 5-1 e quella belga per 2-0.

I "Reds" partono con i favori del pronostico

Le quote pendono tutte dalla parte del Liverpool. Il segno 1 paga solamente 1.10 mentre la "X2" al novantesimo è proposta mediamente a 6.20.

La differenza di potenziale tra le due squadre non è senza dubbio in discussione, il Parziale/Finale 1/1 moltiplica la posta per 1.40. La "combo" 1+Multigol 3-5 è offerta su Begamestar a 1.65 mentre su Snai e Sisal paga rispettivamente 1.67 e 1.70.