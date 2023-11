Roma, Marsiglia e Villarreal vincono tutte? Cosa ne pensano i bookie

Tre partite complicatissime per diversi aspetti: sfida “culturale” al Velodrome dove il Marsiglia vuole blindare il passaggio del turno con una giornata di anticipo contro gli olandesi che – se è vero che sono ancora in corsa per un posto in Conference – è anche vero che ancora non hanno mai vinto una partita in questa campagna europea. Il Villarreal ospita il Panathinaikos in una sfida cruciale in cui entrambe si giocano tutto: seconda e terza dietro il Rennes, una vittoria del sottomarino giallo ipotecherebbe la qualificazione alla fase successiva degli spagnoli. La Roma ha già sbagliato quanto c’era da sbagliare con quello 0-2 a Praga che consegna il destino nelle mani dello Slavia, quindi, contro il Servette, sarà necessario vincere per continuare a sperare in un passo falso.

Le proposte dei bookie per questa tripla vedono Sisal restituire una quota di 5,22 per i due “1” e il 2 della Roma, mentre Bet365 offre la stessa ad una quota leggermente superiore: 5,59. Cplay esprime qualche dubbio in merito ed infatti offre la tripla ad una quota 6,84 a cui aggiunge una maggiorazione del 20%. Molto interessante, difficile, ma remunerativa!