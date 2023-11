Palermo-Catanzaro, chi vince l'anticipo di Serie B? Le quote...

Riscatto rosanero? Cosa dicono le quote

Momento difficile per i rosanero, che hanno vinto solo una delle ultime sei partite giocate. Situazione appesantita dagli infortuni, che continuano a complicare il lavoro di mister Corini. Il Catanzaro dopo tre sconfitte di fila è tornato a vincere, 2-0 al Cosenza. Nelle due ultime trasferte giocate, però, Iemmello e compagni hanno perso contro Como e Venezia.

Nelle statistiche delle due squadre emerge uno "zero" degno di rilievo. Nessuna somma gol 2 in casa per il Palermo, nessuna somma gol 2 in trasferta per il Catanzaro. Troppo pretenziosa questa opzione in Palermo-Catanzaro? Le alternative più prudenti non mancano. Il Multigol 2-4 si gioca a 1.52, non male anche la combo 1X+Under 3,5 a 1.75.

Per le quote è il Palermo a partire favorito nonostante il periodo poco brillante. Cplay propone la vittoria dei rosanero a 1.82 mentre su Bwin e Bet365 il segno 1 finale si trova a 1.80.