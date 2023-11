Pronostico Las Palmas-Getafe, cosa giocare nell'anticipo di Liga

L'esito consigliato paga 1.83

Il Las Palmas segna e subisce poco, non a caso è rimasta l'unica formazione della Liga a non aver fatto registrare l'Over 3,5. Anche il Getafe si mette in luce per un particolare "ritardo", che fa riferimento al segno 2. Detto altrimenti, i madridisti non hanno ancora mai perso in casa nè vinto fuori.

In lavagna il Las Palmas (2-1 all'Atletico lo scorso 3 novembre) parte favorito a 2.30, la X triplica la posta mentre il 2 è proposto a 3.40. Con un po' di coraggio si può provare il Multigol 1-2 primo tempo, esito proposto a 1.83 da Cplay, a 1.67 da Snai e 1.65 da Eurobet.