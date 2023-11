Pronostico Reims-Strasburgo: c'è un dato che colpisce

Riflettori puntati sulla 14ª giornata di Ligue 1 . Allo stadio " Auguste-Delaune " un Reims quinto in classifica ma reduce da due sconfitte consecutive subite contro Rennes (3-1) e Psg (3-0) si appresta a ricevere lo Strasburgo .

La formazione biancoblù ha 7 punti in meno rispetto a quella biancorossa ma nelle precedenti tre partite disputate in campionato è rimasta imbattuta contro Rennes (1-1), Clermont (0-0) e Marsiglia (1-1).

Ancora nessun pareggio in casa

Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, la vittoria del Reims è in lavagna a 1.80 contro il 4.25 del segno 2. Osservando il ruolino di marcia interno del Reims però si nota subito che Teuma e compagni non hanno ancora mai pareggiato davanti al proprio pubblico, la "X" al triplice fischio dell'arbitro è proposta su Snai a 3.60 mentre su Begamestar ed Eurobet la quota della "X" raggiunge un valore pari a 3.70.