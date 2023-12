Monza-Juve, la notte di Rabiot? La quota pazzesca sulla quale puntare

La 14ª giornata di Serie A si apre all' U-Power Stadium con il confronto tra il Monza e la Juventus . La scorsa settimana entrambe le squadre hanno pareggiato per 1-1, i brianzoli hanno strappato un punto sul campo del Cagliari mentre i bianconeri hanno fermato la corsa dell' Inter all' Allianz Stadium .

Occasione ghiotta per la squadra di Massimiliano Allegri, i bianconeri battendo il Monza scavalcherebbero l'Inter in classifica per almeno 48 ore. L'impresa però non sarà delle più semplici visto che l'undici di Raffaele Palladino non ha ancora mai perso davanti al proprio pubblico. Colpani e compagni nelle prime 6 gare giocate in casa hanno fatto registrare 2 successi e 4 pareggi.

La Juventus però sta attraversando un periodo di forma straordinario, 6 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 8 giornate di campionato condite da 9 reti all'attivo e soltanto 2 al passivo.