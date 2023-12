Pioli, Milan-Frosinone capolinea? Quote esonero in picchiata. E Soulé...

Il tracollo in Champions contro il Borussia Dortmund fa tornare d'attualità un argomento sempre caldo sulle lavagne dei bookmaker: l'esonero di Pioli. Il sofferto successo sulla Fiorentina aveva messo fine a un digiuno di vittorie che durava da quattro partite ma la boccata d'ossigeno è stata spazzata via dall'ondata giallonera. E l'alibi degli infortuni non basta. Il tecnico contro il Frosinone dovrà inventarsi qualcosa per invertire una rotta che non porta da nessuna parte. Il tecnico rossonero sarà ancora l'allenatore del Milan a Natale? Ecco cosa ne pensano i bookmaker.