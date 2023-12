Pronostici Serie A, l'analisi e le quote di Genoa-Empoli

A Marassi va in scena la sfida tra il Genoa e l'Empoli. Entrambe le compagini dopo le prime 13 giornate di campionato sono posizionate nella parte bassa della classifica. La squadra allenata da Alberto Gilardino la scorsa settimana ha perso per 2-1 sul campo del Frosinone mentre quella guidata da Aurelio Andreazzoli è scivolata in casa contro il Sassuolo (4-3).